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США поддерживают подготовку Украины к «следующему жесткому рывку» - Нуланд

20:55 16.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация США поддерживает попытки Киева восстановить контроль над всеми территориями, которые Вашингтон считает частями Украины. Об этом заявила в четверг заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд на брифинге.

«Президент [США Джо Байден] заявил, что <…> мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Украина борется за возвращение всей своей территории в пределах ее международно признанных границ. Мы поддерживаем их, в том числе при подготовке следующего жесткого рывка для возвращения своей территории», — ответила она на вопрос журналиста о том, каковы цели США на Украине.

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