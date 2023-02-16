Нуланд сообщила о содержании очередного пакета санкций против РФ

21:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США и их партнеры по Группе семи намерены ввести очередные рестрикции в отношении России к годовщине начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщила в четверг заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд на брифинге.

Ее спросили, намерены ли США в ближайшее время расширить рестрикции в отношении России. «Я думаю, что примерно 24 [февраля] вы увидите новый крупный пакет санкций как со стороны США, так и со стороны всех наших партнеров по Группе семи. Санкции будут усилены и расширены в определенных категориях, где мы были активны и раньше, в частности в ограничении поставок технологий российской оборонной промышленности, а также высокотехнологичного оборудования», — сказала замгоссекретаря.