0
0
162
НОВОСТИ

Нуланд сообщила о содержании очередного пакета санкций против РФ

21:05 16.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США и их партнеры по Группе семи намерены ввести очередные рестрикции в отношении России к годовщине начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщила в четверг заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд на брифинге.

Ее спросили, намерены ли США в ближайшее время расширить рестрикции в отношении России. «Я думаю, что примерно 24 [февраля] вы увидите новый крупный пакет санкций как со стороны США, так и со стороны всех наших партнеров по Группе семи. Санкции будут усилены и расширены в определенных категориях, где мы были активны и раньше, в частности в ограничении поставок технологий российской оборонной промышленности, а также высокотехнологичного оборудования», — сказала замгоссекретаря.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:20 16.02.2023
Европа пока отказалась от идеи введения санкций протии российской атомной отрасли - СМИ
0
140
20:55 16.02.2023
США поддерживают подготовку Украины к «следующему жесткому рывку» - Нуланд
0
156
19:15 16.02.2023
Украинское зерно, «застрявшее» в Европе, нарушает баланс на внутреннем рынке – Минсельхоз Венгрии
0
264
19:00 16.02.2023
С подконтрольных Киеву территорий возвращен 101 российский военнослужащий – Минобороны РФ
0
282
18:50 16.02.2023
Столтенберг утверждает, что знал заранее о времени начала СВО на Украине
0
301
18:26 16.02.2023
Мэр Собянин: Банковской картой можно оплатить проезд на всех турникетах в метро и МЦК
0
277
18:20 16.02.2023
Генсек НАТО призвал готовиться к длительному конфликту с Россией
0
476
18:14 16.02.2023
Президенты Украины и Казахстана провели телефонный разговор впервые с июля 2022 года
0
345
18:07 16.02.2023
Собянин осмотрел заселяемую по программе реновации новостройку в Красносельском районе
0
339
17:44 16.02.2023
Собянин: Врачи флагманского центра ГКБ им Вересаева за первый месяц работы спасли почти 4 000 пациентов
0
312

Возврат к списку