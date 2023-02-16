Байден о "китайских" аэростатах: Мы пока точно не знаем, что это были за три объекта

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские власти полагают, что три летательных объекта, которые были сбиты над Северной Америкой на прошлой неделе, вероятнее всего, были аэростатами частых компаний или исследовательских учреждений, а не разведывательными аппаратами. Об этом заявил в четверг президент США Джо Байден.

«Мы пока точно не знаем, что это были за три летательных объекта. Но прямо сейчас ничто не свидетельствует о том, что они были связаны с программой Китая по применению разведывательных воздушных шаров или являлись разведывательными аппаратами из какой-либо другой страны», — сказал он. «Согласно текущим оценкам разведывательного сообщества, эти три объекта, вероятнее всего, были аэростатами, связанными с частными компаниями, рекреационными или научно-исследовательскими учреждениями, [могли заниматься] изучением погоды или другими исследованиями», — отметил американский лидер.