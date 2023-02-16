Байден о "китайских" аэростатах: Мы пока точно не знаем, что это были за три объекта
22:40 16.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы пока точно не знаем, что это были за три летательных объекта. Но прямо сейчас ничто не свидетельствует о том, что они были связаны с программой Китая по применению разведывательных воздушных шаров или являлись разведывательными аппаратами из какой-либо другой страны», — сказал он. «Согласно текущим оценкам разведывательного сообщества, эти три объекта, вероятнее всего, были аэростатами, связанными с частными компаниями, рекреационными или научно-исследовательскими учреждениями, [могли заниматься] изучением погоды или другими исследованиями», — отметил американский лидер.
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