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НОВОСТИ

Две страны ЕС заблокировали введение санкций против атомной отрасли РФ

22:35 16.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция и Венгрия выступили против планов Еврокомиссии (ЕК) ввести санкции в отношении физических и юридических лиц, связанных с атомной энергетикой РФ. Об этом в четверг сообщило европейское издание «Политико» со ссылкой на трех европейских дипломатов.

«К сожалению, атомный сектор не включен в это предложение», — заявили чиновники, комментируя содержание последних на данный момент проектов 10-го пакета санкций против России.

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