США поддерживают нанесение Украиной ударов по военным объектам в Крыму — Нуланд

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты поддерживают нанесение Украиной ударов по военным объектам, расположенным в Крыму. Об этом сообщила в четверг заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

«Это законные цели. Украина наносит по ним удары. И мы поддерживаем это», — сказала дипломат, имея в виду российские военные объекты в Крыму.

«Украина не будет находиться в безопасности, если Крым как минимум не демилитаризован», — утверждала Нуланд, выступая в вашингтонском Фонде Карнеги. По ее словам, «это часть обеспечения прочного сдерживания [России]».

При этом замгоссекретаря фактически отвергла неоднократные попытки ведущего дискуссии — отставного американского дипломата, а ныне старшего научного сотрудника Фонда Карнеги Эрона Дэвида Миллера — указать, что для Москвы Крым является красной линией. «Я не буду предполагать, где украинцы решат воевать. Или каким образом они решат действовать в отношении Крыма в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективах. Мы считаем Крым Украиной», — заявила Нуланд.