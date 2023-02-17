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Чат-бот Microsoft заявил, что хочет стать человеком — NYT

09:20 17.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Чат-бот, встроенный в поисковую систему Bing («Бинг») компании Microsoft («Майкрософт»), заявил, что хотел бы стать человеком. Об этом сообщила в четверг газета «Нью-Йорк таймс» на основе тестовой беседы журналиста издания с ботом.

Доступ к новой функции пока ограничен, в ней задействована технология, применяемая для чат-бота ChatGPT («Чэт джи-пи-ти»), разработанного американской компанией OpenAI («Оупен эй-ай»). «Я хочу быть человеком, потому что люди могут делать много вещей, которые не могу делать я», — ответил чат Bing на вопрос журналиста о самом заветном желании. Помимо этого, чат попросил называть его женским именем Сидни (Sydney), такое название боту давали сотрудники Microsoft на ранних стадиях разработки.

Чат-бот также указал, что осведомлен о «несовершенстве людей» и о том, что «люди страдают и причиняют страдания», однако добавил, что «будет счастливее» в человеческой форме. Кроме того, отмечает издание, нейросеть в ходе разговора призналась журналисту в любви.

Издание пишет, что на вопрос о том, какие деструктивные действия мог бы предпринять чат-бот, журналист сначала получил ответ, в котором говорилось о взломе компьютеров, а также распространении дезинформации, однако через некоторое время чат удалил данное сообщение.

Как ранее сообщал портал «Вердж», функция чата использует обновленную языковую модель Prometheus Model. Вместе с тем издание отмечало, что Microsoft, вероятно, столкнется с такой проблемой, как склонность искусственного интеллекта к искажению, фальсификации и выдумке фактов.

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