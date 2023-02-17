США хотят поражения РФ на Украине для сохранения желаемого миропорядка — Нуланд
09:32 17.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Администрация США рассчитывает на то, что конфликт на Украине завершится стратегическим поражением России, поскольку это, по мнению Вашингтона, позволит сохранить выгодный для американской стороны мировой порядок. Такую позицию изложила в четверг заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, выступая на посвященном конфликту на Украине семинаре в вашингтонском Фонде Карнеги.
Говоря о дальнейшем развитии событий на Украине, она подчеркнула, что, с точки зрения американских властей, «это должно закончиться стратегическим поражением» для российского руководства. Как отметила Нуланд, Вашингтон хотел бы, чтобы его позицию относительно Украины поддержал «весь цивилизованный мир».
«Поскольку, если мы этого не сделаем, все другие автократы на планете будут пытаться откусить части стран и дестабилизируют порядок, при котором мы по большей части были в безопасности и процветали на протяжении десятков и десятков лет», — утверждала Нуланд. «Вот в чем суть происходящего на Украине. Безусловно, суть в Украине, но здесь дело в более широком мировом порядке, который США на протяжении всех этих лет возглавляли и сохраняли в безопасности. Здесь дело в Уставе ООН, который мы все подписали <…>», — заявила заместитель госсекретаря США.
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