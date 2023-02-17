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Историю России надо преподавать объективно, не замалчивать репрессии — Сергей Иванов

10:00 17.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

История России должна преподаваться всесторонне, нельзя ничего затушевывать, включая и массовые репрессии. Такое мнение в интервью ТАСС высказал председатель попечительского совета Российского военно-исторического общества, спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

«Если говорить о пожеланиях [к единому учебнику истории], у меня одно простое пожелание: чтобы мы историю показывали всесторонне. Конечно, не забывая прежде всего наши славные традиции, славные достижения и события нашей истории, но не замалчивая и не затушевывая не самые лучшие страницы нашей истории. Например, массовые репрессии, ряд других событий», — сказал Иванов.

По его словам, история должна преподаваться «полностью и максимально объективно». «Потому что, когда мы начинаем что-то выпячивать, а что-то приглаживать и затушевывать, это порождает у людей рано или поздно не очень большое доверие», — подчеркнул спецпредставитель президента.

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