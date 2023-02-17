Историю России надо преподавать объективно, не замалчивать репрессии — Сергей Иванов
10:00 17.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
История России должна преподаваться всесторонне, нельзя ничего затушевывать, включая и массовые репрессии. Такое мнение в интервью ТАСС высказал председатель попечительского совета Российского военно-исторического общества, спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
«Если говорить о пожеланиях [к единому учебнику истории], у меня одно простое пожелание: чтобы мы историю показывали всесторонне. Конечно, не забывая прежде всего наши славные традиции, славные достижения и события нашей истории, но не замалчивая и не затушевывая не самые лучшие страницы нашей истории. Например, массовые репрессии, ряд других событий», — сказал Иванов.
По его словам, история должна преподаваться «полностью и максимально объективно». «Потому что, когда мы начинаем что-то выпячивать, а что-то приглаживать и затушевывать, это порождает у людей рано или поздно не очень большое доверие», — подчеркнул спецпредставитель президента.
НОВОСТИ
- 10:32 17.02.2023
- Дефицит бюджета РФ по итогам 2023 года составит 2% ВВП — Силуанов
- 10:32 17.02.2023
- В маневрах с ВМС Китая и ЮАР примет российский корабль с "Цирконами"
- 10:20 17.02.2023
- В Харькове произошли взрывы
- 10:05 17.02.2023
- Посольство РФ назвало слова об ударах по Крыму подтверждением вовлеченности США в конфликт
- 09:32 17.02.2023
- США хотят поражения РФ на Украине для сохранения желаемого миропорядка — Нуланд
- 09:20 17.02.2023
- Чат-бот Microsoft заявил, что хочет стать человеком — NYT
- 09:05 17.02.2023
- Масштабное российское наступление уже началось - Зеленский
- 09:00 17.02.2023
- США поддерживают нанесение Украиной ударов по военным объектам в Крыму — Нуланд
- 22:40 16.02.2023
- Байден о "китайских" аэростатах: Мы пока точно не знаем, что это были за три объекта
- 22:35 16.02.2023
- Две страны ЕС заблокировали введение санкций против атомной отрасли РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать