Посольство РФ назвало слова об ударах по Крыму подтверждением вовлеченности США в конфликт
10:05 17.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Высказывания Госдепартамента о том, что Соединенные Штаты поддерживают нанесение Украиной ударов по Крыму, являются четким подтверждением непосредственной вовлеченности США в конфликт, Москва расценивает подобную позицию как неприкрытое проявление воинственного настроя по отношению к РФ. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии пресс-секретаря посольства России в Вашингтоне Игоря Гиренко.
"Высказывания высокопоставленного представителя Госдепартамента от 16 февраля о поддержке ВСУ в нанесении ударов по Крыму - четкое подтверждение позиции России о непосредственной вовлеченности Соединенных Штатов в конфликт. Чиновница призналась, что администрация подпитывает амбиции киевского режима по нападению на нашу страну", - указывается в комментарии.
"Самое главное, это не просто риторика Вашингтона, а конкретные действия. США активно снабжают Киев современными комплексами, которые используются для поражения российских регионов. Консультируют украинских военачальников. Де-факто вместе с ними планируют операции. Участвуют в наведении на цели вооружений, что открыто признают и американские эксперты", - подчеркнул Гиренко.
"Натравливание киевских преступников на Крым - это то же самое, что подталкивание их к атаке на Москву или Владивосток", - отметил он. По словам представителя посольства, российская сторона "расценивает подобную позицию Вашингтона как неприкрытое проявление воинственного настроя Соединенных Штатов" по отношению к РФ.
"Всему международному сообществу должно наконец стать очевидным, что именно США являются зачинщиком и разжигателем противостояния на Украине. Однако попытки Вашингтона использовать украинцев для нанесения нам стратегического поражения обречены на провал. Ни у кого не может быть ни малейших сомнений: Россия защитит своих граждан и территорию", - добавил Гиренко.
Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, выступая в вашингтонском Фонде Карнеги, 16 февраля заявила, что США считают военные объекты, расположенные в Крыму, законными целями для ударов со стороны Украины.
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