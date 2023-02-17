Украинские власти призвали граждан немедленно эвакуироваться из Артемовска

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук призвала гражданское население незамедлительно эвакуироваться из Артемовска (украинское название — Бахмут).

«Обращаюсь к гражданским, которые до сих пор находятся в Бахмуте: <…> вы должны немедленно эвакуироваться», — написала она в пятницу в соцсети. По данным вице-премьера, в городе остаются 6 тысяч гражданских.

Накануне украинская сторона вывезла архивы из местных госучреждений.

В настоящий момент за освобождение Артемовска идут ожесточенные бои.