Украинские власти призвали граждан немедленно эвакуироваться из Артемовска
11:00 17.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук призвала гражданское население незамедлительно эвакуироваться из Артемовска (украинское название — Бахмут).
«Обращаюсь к гражданским, которые до сих пор находятся в Бахмуте: <…> вы должны немедленно эвакуироваться», — написала она в пятницу в соцсети. По данным вице-премьера, в городе остаются 6 тысяч гражданских.
Накануне украинская сторона вывезла архивы из местных госучреждений.
В настоящий момент за освобождение Артемовска идут ожесточенные бои.
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