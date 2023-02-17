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Военные строители Минобороны РФ пустили воду по водоводу, который будет снабжать Донецк

11:05 17.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военные строители Министерства обороны России запустили водоснабжение Донецка по водоводу из поселка Кипучая Криница в Старобешевском районе Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщил в пятницу председатель правительства ДНР Виталий Хоценко.

«Военные строители Министерства обороны РФ пустили воду на водозаборный узел, который будет снабжать Донецк. <…> На первоначальном этапе абонентам будет подаваться до 5-7 тысяч куб. метров воды», — написал Хоценко в соцсети.

Строительство водовода от скважин в поселке Кипучая Криница до водозаборного узла «Южный» в Донецке началось в октябре 2022 года, о завершении работ сообщалось 2 февраля. За это время специалисты Минобороны проложили нить трубопровода протяженностью в 36 км, возвели насосные и трансформаторные подстанции.

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