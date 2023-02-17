Цена газа в Европе опустилась ниже $500 за 1 тыс. куб. м
11:20 17.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов опустилась ниже $550 за 1 тыс. куб. м впервые с конца августа 2021 года, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Общее снижение цены за день составляет более 4%.
Стоимость мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $545 за 1 тыс. куб. м, или 49,56 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).
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