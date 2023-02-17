Командующим войсками ЦВО стал генерал-лейтенант Андрей Мордвичев — данные ЕГРЮЛ
11:32 17.02.2023
Бывший командующий 8-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа (ЮВО) генерал-лейтенант Андрей Мордвичев назначен командующим войсками Центрального военного округа (ЦВО), следует из данных ЕГРЮЛ.
С 2017 по 2022 год должность командующего войсками ЦВО занимал генерал-полковник Александр Лапин, принимавший участие в специальной военной операции на Украине и получивший звание Героя России.
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