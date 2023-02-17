Мэр Собянин: «Искренний сервис» — не просто оформление госуслуги, но прежде всего отношение к посетителю

11:35

Проекту «Искренний сервис», выполняемому в московских многофункциональных центрах (МФЦ) госуслуг исполнилось пять лет. С пятой годовщиной проекта его участников поздравил мэр Москвы Сергей Собянин. «Искренний сервис» - это не просто оформление госуслуги, но прежде всего внимательное отношение к посетителю», - отметил градоначальник.



По его словам, после успеха проекта в "Моих документах" стандарт "Искреннего сервиса" стали внедрять и в другие столичные службы. Теперь почти 1500 администраторов работают в поликлиниках и создают дружелюбную и комфортную атмосферу для пациентов.

"Сотрудники офисов МФЦ работают и в первом флагманском центре на базе ГКБ имени Вересаева. Спасибо каждому сотруднику центров госуслуг за профессионализм и доброе отношение к своей работе», - написал мэр.