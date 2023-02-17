0
0
89
НОВОСТИ

Волонтеры Сбера поддержали проект «Финансовая грамотность для детских домов»

11:40 17.02.2023

За последние три года 126 волонтерских команд из Сбербанка и 25 команд из внешних организаций помогли воспитанникам детских домов получить полезные знания в области финансовой грамотности. Программа действует в 46 регионах России, а ее участниками стали дети из 83 детских домов.

Каждый волонтер программы проходит подготовку на специальной цифровой платформе, где осваивает методологические и образовательные навыки для взаимодействия с воспитанниками учреждений. С помощью платформы волонтеры объединяются в команды, получают необходимые материалы для проведения занятий, ведут статистику успеваемости подопечных. Такой комплексный подход позволяет системно подготовить ребенка к жизни за пределами детского дома, помогает с основами финансовой и правовой грамотности, дает возможность уберечься от действий мошенников.

Волонтерская программа по финансовой грамотности для воспитанников детских домов реализуется Сбером в партнерстве с Благотворительным фондом (БФ) Сбербанка «Вклад в будущее», эксперты которого разработали методические материалы и сценарии занятий. Задача волонтеров – помочь детям сформировать навыки безопасного финансового поведения, которые они смогут применить во взрослой жизни, чтобы обеспечить себе финансовую устойчивость, не стать жертвами мошенников.

«В наших ближайших планах – развитие отношений с участниками проекта и после выпуска из детского дома, – рассказала программный директор БФ «Вклад в будущее» Марина Михайлова. – С помощью передачи знаний об основах финансовой и правовой грамотности мы хотим сопроводить ребят на первых шагах их взрослой жизни».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:10 17.02.2023
Сбербанк выдал предпринимателям 2 миллиона бизнес-карт
0
20
12:05 17.02.2023
Минфин оценивает потенциальный объем взноса от бизнеса в 300 млрд руб. — Силуанов
0
11
12:00 17.02.2023
В России выявили более 15 тыс. заболевших ковидом за сутки
0
18
11:55 17.02.2023
Сбер организовал каникулы для детей с приграничных территорий
0
59
11:35 17.02.2023
Мэр Собянин: «Искренний сервис» — не просто оформление госуслуги, но прежде всего отношение к посетителю
0
95
11:32 17.02.2023
Командующим войсками ЦВО стал генерал-лейтенант Андрей Мордвичев — данные ЕГРЮЛ
0
107
11:20 17.02.2023
Цена газа в Европе опустилась ниже $500 за 1 тыс. куб. м
0
133
11:05 17.02.2023
Военные строители Минобороны РФ пустили воду по водоводу, который будет снабжать Донецк
0
158
11:00 17.02.2023
Украинские власти призвали граждан немедленно эвакуироваться из Артемовска
0
159
10:32 17.02.2023
Дефицит бюджета РФ по итогам 2023 года составит 2% ВВП — Силуанов
0
195

Возврат к списку