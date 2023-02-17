Волонтеры Сбера поддержали проект «Финансовая грамотность для детских домов»
11:40 17.02.2023
За последние три года 126 волонтерских команд из Сбербанка и 25 команд из внешних организаций помогли воспитанникам детских домов получить полезные знания в области финансовой грамотности. Программа действует в 46 регионах России, а ее участниками стали дети из 83 детских домов.
Каждый волонтер программы проходит подготовку на специальной цифровой платформе, где осваивает методологические и образовательные навыки для взаимодействия с воспитанниками учреждений. С помощью платформы волонтеры объединяются в команды, получают необходимые материалы для проведения занятий, ведут статистику успеваемости подопечных. Такой комплексный подход позволяет системно подготовить ребенка к жизни за пределами детского дома, помогает с основами финансовой и правовой грамотности, дает возможность уберечься от действий мошенников.
Волонтерская программа по финансовой грамотности для воспитанников детских домов реализуется Сбером в партнерстве с Благотворительным фондом (БФ) Сбербанка «Вклад в будущее», эксперты которого разработали методические материалы и сценарии занятий. Задача волонтеров – помочь детям сформировать навыки безопасного финансового поведения, которые они смогут применить во взрослой жизни, чтобы обеспечить себе финансовую устойчивость, не стать жертвами мошенников.
«В наших ближайших планах – развитие отношений с участниками проекта и после выпуска из детского дома, – рассказала программный директор БФ «Вклад в будущее» Марина Михайлова. – С помощью передачи знаний об основах финансовой и правовой грамотности мы хотим сопроводить ребят на первых шагах их взрослой жизни».
НОВОСТИ
- 12:10 17.02.2023
- Сбербанк выдал предпринимателям 2 миллиона бизнес-карт
- 12:05 17.02.2023
- Минфин оценивает потенциальный объем взноса от бизнеса в 300 млрд руб. — Силуанов
- 12:00 17.02.2023
- В России выявили более 15 тыс. заболевших ковидом за сутки
- 11:55 17.02.2023
- Сбер организовал каникулы для детей с приграничных территорий
- 11:35 17.02.2023
- Мэр Собянин: «Искренний сервис» — не просто оформление госуслуги, но прежде всего отношение к посетителю
- 11:32 17.02.2023
- Командующим войсками ЦВО стал генерал-лейтенант Андрей Мордвичев — данные ЕГРЮЛ
- 11:20 17.02.2023
- Цена газа в Европе опустилась ниже $500 за 1 тыс. куб. м
- 11:05 17.02.2023
- Военные строители Минобороны РФ пустили воду по водоводу, который будет снабжать Донецк
- 11:00 17.02.2023
- Украинские власти призвали граждан немедленно эвакуироваться из Артемовска
- 10:32 17.02.2023
- Дефицит бюджета РФ по итогам 2023 года составит 2% ВВП — Силуанов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать