Сбербанк выдал предпринимателям 2 миллиона бизнес-карт
12:10 17.02.2023
Сбербанк выдал юбилейную двухмиллионную бизнес-карту владельцу отеля Green Hall из города Каменск-Уральский Уральского региона. Предприниматель стал держателем самой популярной в линейке бизнес-карты – дебетовой карты.
С момента выпуска первой бизнес-карты Сбербанка объем платежей по ним вырос в 300 раз. Ключевой сегмент пользователей продукта – представители малого и микробизнеса. Это индивидуальные предприниматели и юридические лица, большинство которых занимаются розничной торговлей (33%), оказанием услуг (15%), а также транспортной и логистической деятельностью (12%).
«Мы рады, что количество пользователей бизнес-карт с каждым годом растет. Такая востребованность связана с удобством этого инструмента для расчетов и ведения бизнеса, – отметил директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка Сергей Попов. – Текущая линейка сбалансирована и позволяет предпринимателю оплачивать покупки онлайн и офлайн, совершать переводы, а также настраивать карту как конструктор: пользоваться теми сервисами, которые нужны именно его бизнесу. Например, настроить лимиты на определенные суммы, торговые точки или по отдельным мерчантам, подключаться и пользоваться программой «Бизнес-кешбэк» и другие. Кроме того, льготный период по кредитной бизнес-карте составляет 100 дней – это хорошая возможность вовремя рассчитываться с поставщиками, особенно если расходы непредвиденные».
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