0
0
13
НОВОСТИ

Сбербанк выдал предпринимателям 2 миллиона бизнес-карт

12:10 17.02.2023

Сбербанк выдал юбилейную двухмиллионную бизнес-карту владельцу отеля Green Hall из города Каменск-Уральский Уральского региона. Предприниматель стал держателем самой популярной в линейке бизнес-карты – дебетовой карты.

С момента выпуска первой бизнес-карты Сбербанка объем платежей по ним вырос в 300 раз. Ключевой сегмент пользователей продукта – представители малого и микробизнеса. Это индивидуальные предприниматели и юридические лица, большинство которых занимаются розничной торговлей (33%), оказанием услуг (15%), а также транспортной и логистической деятельностью (12%).

«Мы рады, что количество пользователей бизнес-карт с каждым годом растет. Такая востребованность связана с удобством этого инструмента для расчетов и ведения бизнеса, – отметил директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка Сергей Попов. – Текущая линейка сбалансирована и позволяет предпринимателю оплачивать покупки онлайн и офлайн, совершать переводы, а также настраивать карту как конструктор: пользоваться теми сервисами, которые нужны именно его бизнесу. Например, настроить лимиты на определенные суммы, торговые точки или по отдельным мерчантам, подключаться и пользоваться программой «Бизнес-кешбэк» и другие. Кроме того, льготный период по кредитной бизнес-карте составляет 100 дней – это хорошая возможность вовремя рассчитываться с поставщиками, особенно если расходы непредвиденные».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:00 17.02.2023
В России выявили более 15 тыс. заболевших ковидом за сутки
0
4
11:55 17.02.2023
Сбер организовал каникулы для детей с приграничных территорий
0
49
11:40 17.02.2023
Волонтеры Сбера поддержали проект «Финансовая грамотность для детских домов»
0
83
11:35 17.02.2023
Мэр Собянин: «Искренний сервис» — не просто оформление госуслуги, но прежде всего отношение к посетителю
0
90
11:32 17.02.2023
Командующим войсками ЦВО стал генерал-лейтенант Андрей Мордвичев — данные ЕГРЮЛ
0
102
11:20 17.02.2023
Цена газа в Европе опустилась ниже $500 за 1 тыс. куб. м
0
126
11:05 17.02.2023
Военные строители Минобороны РФ пустили воду по водоводу, который будет снабжать Донецк
0
154
11:00 17.02.2023
Украинские власти призвали граждан немедленно эвакуироваться из Артемовска
0
154
10:32 17.02.2023
Дефицит бюджета РФ по итогам 2023 года составит 2% ВВП — Силуанов
0
191
10:32 17.02.2023
В маневрах с ВМС Китая и ЮАР примет российский корабль с "Цирконами"
0
182

Возврат к списку