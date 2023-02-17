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В России выявили более 15 тыс. заболевших ковидом за сутки

12:00 17.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 15 359 против 14 740 днем ранее. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Более 15 000 заразившихся за сутки в стране выявили впервые с 13 октября 2022 года. Всего с начала пандемии в России подтвердили 22 137 084 случая заражения.

Число летальных исходов возросло за сутки на 38 против 37 днем ранее, до 395 727. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 11 245 против 11 140 днем ранее, до 21 484 054.

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