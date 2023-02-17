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Минфин оценивает потенциальный объем взноса от бизнеса в 300 млрд руб. — Силуанов

12:05 17.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Крупный бизнес своим взносом мог бы поддержать социальные и инфраструктурные расходы бюджета, речь идет о порядка 300 млрд руб., заявил глава Минфина Антон Силуанов. Министр отметил, что власти продолжают обсуждать с бизнесом форму, в которой он может оказать эту поддержку, и рассчитывают, что решение будет найдено в ближайшее время.

«Мы благодарны бизнесу, что им проявлена такая инициатива: в нынешних условиях поддержать первоочередные, в первую очередь, социальные расходы, инфраструктурные расходы, которые в текущем году активно финансируются и увеличены по сравнению с предыдущими периодами. Вопрос, в какой форме будет осуществляться эта поддержка, мы сейчас как раз с бизнесом активно обсуждаем», — сказал Силуанов в пятницу в интервью телеканалу «Россия-24». «Мы рассчитываем, что это будет порядка 300 млрд рублей», — сказал он, отвечая на вопрос, о каком объеме поддержки идет речь.

«Детали сейчас согласуются с нашими предпринимателями, и я уверен, что в ближайшее время мы найдем тот оптимальный для бизнеса инструмент, которым он будет участвовать в финансировании, по сути дела, государственных программ», — добавил министр.

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