В Москве выявили 3 196 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 3 196 против 3 782 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в пятницу.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 394 089 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни за сутки возросло на 11, как и днем ранее, до 48 079. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 3 028, до 3 190 659.