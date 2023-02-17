0
0
135
НОВОСТИ

Два человека погибли, один пострадал после жесткой посадки вертолета на Сахалине

12:32 17.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двое погибли, один человек пострадал и отправлен в больницу в результате жесткой посадки вертолета Robinson R-44 северо-восточнее горы Красная на Сахалине. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Спасатели МЧС России прибыли на место жесткой посадки вертолета Robinson R-44. В результате жесткой посадки один человек эвакуирован и доставлен в областную больницу города Южно-Сахалинск вертолетом компании, два человека погибли», — сказали в пресс-службе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:32 17.02.2023
Россия недооценила Украину, Запад недооценил Россию - Затулин
0
27
13:20 17.02.2023
Более 60% немцев выступают против поставок истребителей Киеву — опрос
0
64
13:05 17.02.2023
Путин наградил главу Конституционного суда РФ Зорькина орденом Андрея Первозванного
0
91
13:00 17.02.2023
США замалчивают крупнейшую техногенную катастрофу в Огайо — Захарова
0
91
12:20 17.02.2023
В Москве выявили 3 196 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
144
12:10 17.02.2023
Сбербанк выдал предпринимателям 2 миллиона бизнес-карт
0
178
12:05 17.02.2023
Минфин оценивает потенциальный объем взноса от бизнеса в 300 млрд руб. — Силуанов
0
181
12:00 17.02.2023
В России выявили более 15 тыс. заболевших ковидом за сутки
0
180
11:55 17.02.2023
Сбер организовал каникулы для детей с приграничных территорий
0
183
11:40 17.02.2023
Волонтеры Сбера поддержали проект «Финансовая грамотность для детских домов»
0
201

Возврат к списку