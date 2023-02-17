Два человека погибли, один пострадал после жесткой посадки вертолета на Сахалине

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двое погибли, один человек пострадал и отправлен в больницу в результате жесткой посадки вертолета Robinson R-44 северо-восточнее горы Красная на Сахалине. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Спасатели МЧС России прибыли на место жесткой посадки вертолета Robinson R-44. В результате жесткой посадки один человек эвакуирован и доставлен в областную больницу города Южно-Сахалинск вертолетом компании, два человека погибли», — сказали в пресс-службе.