Два человека погибли, один пострадал после жесткой посадки вертолета на Сахалине
12:32 17.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Двое погибли, один человек пострадал и отправлен в больницу в результате жесткой посадки вертолета Robinson R-44 северо-восточнее горы Красная на Сахалине. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Спасатели МЧС России прибыли на место жесткой посадки вертолета Robinson R-44. В результате жесткой посадки один человек эвакуирован и доставлен в областную больницу города Южно-Сахалинск вертолетом компании, два человека погибли», — сказали в пресс-службе.
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