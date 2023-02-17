США замалчивают крупнейшую техногенную катастрофу в Огайо — Захарова

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты замалчивают крупнейшую техногенную катастрофу со сходом с рельсов поезда с химическими веществами в штате Огайо. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в пятницу на брифинге.

«3 февраля у населенного пункта Восточная Палестина в штате Огайо с рельсов сошли 50 вагонов с опасными химическими веществами. То, что происходит сейчас в американском штате, судя по всему, крупнейшая в плане угроз экологии, жизни и здоровью техногенная катастрофа последнего времени. Причем тревожные подробности произошедшего всплывают только сейчас», — сказала дипломат. По ее словам, средства массовой информации не допускали к месту крушения.