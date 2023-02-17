Путин наградил главу Конституционного суда РФ Зорькина орденом Андрея Первозванного

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин наградил председателя Конституционного суда (КС) РФ Валерия Зорькина, которому 18 февраля исполнится 80 лет, орденом Святого апостола Андрея Первозванного — это высшая государственная награда страны. Соответствующий указ главы государства опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что Зорькин удостоен награды за «выдающиеся заслуги перед Отечеством и многолетнюю плодотворную государственную деятельность».