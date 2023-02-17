Более 60% немцев выступают против поставок истребителей Киеву — опрос

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство жителей Германии выступают против поставок истребителей Украине. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу результаты опроса общественного мнения, проведенного исследовательским институтом Infratest dimap («Инфратест димап») для телеканала А-эр-дэ.

В опросе, проводившемся с 14 по 15 февраля, приняли участие 1 216 человек. 64% респондентов отвергают поставку боевых самолетов Киеву, и лишь 23% опрошенных высказали противоположную точку зрения. Еще 13% немцев отказались выражать свое мнение по данному вопросу.

В основном против поставок истребителей Украине выступают сторонники правой партии «Альтернатива для Германии» и левых (86% и 81% соответственно). Предложение по-прежнему пользуется наибольшей популярностью у сторонников партии «зеленых» (38%) и Свободной демократической партии (34%). Среди сторонников блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) уровень поддержки составляет 27%, а Социал-демократической партии — 26%.