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Более 60% немцев выступают против поставок истребителей Киеву — опрос

13:20 17.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство жителей Германии выступают против поставок истребителей Украине. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу результаты опроса общественного мнения, проведенного исследовательским институтом Infratest dimap («Инфратест димап») для телеканала А-эр-дэ.

В опросе, проводившемся с 14 по 15 февраля, приняли участие 1 216 человек. 64% респондентов отвергают поставку боевых самолетов Киеву, и лишь 23% опрошенных высказали противоположную точку зрения. Еще 13% немцев отказались выражать свое мнение по данному вопросу.

В основном против поставок истребителей Украине выступают сторонники правой партии «Альтернатива для Германии» и левых (86% и 81% соответственно). Предложение по-прежнему пользуется наибольшей популярностью у сторонников партии «зеленых» (38%) и Свободной демократической партии (34%). Среди сторонников блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) уровень поддержки составляет 27%, а Социал-демократической партии — 26%.

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