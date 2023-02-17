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Россия недооценила Украину, Запад недооценил Россию - Затулин

13:32 17.02.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Депутат Затулин о годовщине СВО: «Россия недооценила Украину, Запад недооценил Россию». Есть основания полагать, что «назревает переломный момент». Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

«Год спецоперации — это повод для очень многих выводов и рекомендации. Как мне кажется, очень кратко, для начала вся степень сложности этой специальной военной операции недооценивалась. Россия недооценила Украину, а Запад недооценил Россию. Вот что происходит на самом деле. Россия тоже недооценила готовность Запада жертвовать даже своими интересами, отдельным государством, таким как Германия например, в угоду общеатлантической солидарности. Мы не достигли поставленных целей за год, но мы и не потеряли способность их достигать. Мы добились определённого продвижения, правда, потом линия фронта менялась. И сейчас впечатление, что назревает переломный момент. Это впечатление у всех: и на Украине, и на Западе. Правда, разные есть прогнозы. Те, кто из пропагандистских побуждений хотят поддержать Украину, говорят о том, что сейчас Украина перейдёт в наступление. У нас патриотически настроенная часть общества надеется на наше наступление».

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