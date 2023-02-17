Польша замалчивает массовое участие своих граждан в боевых действиях на Украине — Захарова

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Варшава всеми силами замалчивает факты массового участия польских граждан в боевых действиях на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в пятницу на брифинге.

«Варшава всеми силами пытается замалчивать хорошо известные факты массового участия своих граждан при прямом поощрении властей в боевых действиях на Украине, хотя это является вопиющим нарушением польского же законодательства», — сказала дипломат.