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Польша замалчивает массовое участие своих граждан в боевых действиях на Украине — Захарова

14:00 17.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Варшава всеми силами замалчивает факты массового участия польских граждан в боевых действиях на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в пятницу на брифинге.

«Варшава всеми силами пытается замалчивать хорошо известные факты массового участия своих граждан при прямом поощрении властей в боевых действиях на Украине, хотя это является вопиющим нарушением польского же законодательства», — сказала дипломат.

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