«Театр Терезы Дуровой» посвятит спектакль Маяковскому

13:30 Источник: НГ-Online

15 марта «Театр Терезы Дуровой» представит на малой сцене премьеру музыкально-поэтического спектакля «Без галош элегантнее» режиссера Терезы Дуровой. Путешествие по миру моды и поэзии Владимира Маяковского станет подарком театра к 130-летнему юбилею поэта.

Режиссер Тереза Дурова предлагает посмотреть на феномен Владимира Маяковского с непривычного ракурса. Не как на певца революции и глашатая советского строя с профилем, высеченным в мраморе и граните, а как на неисправимого романтика, красивого мужчину, умевшего производить впечатление на женщин, франта, задававшего моду во всем – одежде, литературе, образе жизни.

Режиссер спектакля, народная артистка РФ Тереза Дурова: «Мне захотелось соединить современные ритмы с поэтическими высказываниями столетней давности. И оказалось, что Маяковский в своей гениальности абсолютно надвременной поэт. Молодое поколение зачастую отпугивают его непривычные лингвистические конструкции, система образов. Но мы постарались найти волшебный ключик к его формам, поместив их в современную оболочку. Мы будем говорить о Маяковском словами Маяковского. Мы будем пропевать его стихи под аккомпанемент живого оркестра. Мы продемонстрируем модные костюмы эпохи Маяковского. Мы будем «играть» футуристическими световыми партитурами. Мы употребим весь спектр театральных возможностей сегодняшнего времени, чтобы зрители еще сильнее полюбили творчество современного, модного, крайне необходимого нам поэта Владимира Маяковского».

НГ-Культура