Сайт Минобороны опубликовал имена генералов, возглавивших военные округа в недавнее время

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Назначение генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева на должность командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) произошло в 2023 году, сообщается в пятницу на сайте Минобороны России.

«В 2023 году назначен на должность командующего войсками Центрального военного округа», — говорится там.

Также на сайте Минобороны сообщается, что генерал-лейтенант Евгений Никифоров был назначен командующим войсками Западного военного округа (ЗВО), генерал-полковник Сергей Кузовлев назначен командующим войсками Южного военного округа, командующим войсками Восточного военного округа (ВВО) назначен генерал-лейтенант Рустам Мурадов.