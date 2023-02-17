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Сайт Минобороны опубликовал имена генералов, возглавивших военные округа в недавнее время

14:12 17.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Назначение генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева на должность командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) произошло в 2023 году, сообщается в пятницу на сайте Минобороны России.

«В 2023 году назначен на должность командующего войсками Центрального военного округа», — говорится там.

Также на сайте Минобороны сообщается, что генерал-лейтенант Евгений Никифоров был назначен командующим войсками Западного военного округа (ЗВО), генерал-полковник Сергей Кузовлев назначен командующим войсками Южного военного округа, командующим войсками Восточного военного округа (ВВО) назначен генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

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