ЕС заморозил активы российского бизнеса и физлиц на 21,5 млрд евро — еврокомиссар
15:00 17.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз к настоящему моменту нашел и заморозил активы российских компаний и физлиц на сумму в 21,5 млрд евро. Об этом сообщил в пятницу еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс на пресс-конференции в Брюсселе.
«К настоящему моменту мы уже заморозили 21,5 млрд евро денег российских компаний и олигархов», — сказал Рейндерс. Он подчеркнул, что ЕС продолжает работу по поиску и заморозке российских ресурсов и ищет юридическую формулу, чтобы передать эти средства Украине.
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