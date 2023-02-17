ЕС заморозил активы российского бизнеса и физлиц на 21,5 млрд евро — еврокомиссар

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз к настоящему моменту нашел и заморозил активы российских компаний и физлиц на сумму в 21,5 млрд евро. Об этом сообщил в пятницу еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс на пресс-конференции в Брюсселе.

«К настоящему моменту мы уже заморозили 21,5 млрд евро денег российских компаний и олигархов», — сказал Рейндерс. Он подчеркнул, что ЕС продолжает работу по поиску и заморозке российских ресурсов и ищет юридическую формулу, чтобы передать эти средства Украине.