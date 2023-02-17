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НОВОСТИ

ВС РФ за сутки уничтожили до 200 военных ВСУ в ходе наступления на донецком направлении

15:12 17.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Южная группировка войск РФ за минувшие сутки уничтожила до 200 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе наступления на донецком направлении. Об этом в пятницу сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На донецком направлении в ходе наступательных действий и огня артиллерии Южной группировки войск за сутки уничтожено до 200 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также две гаубицы Д-30 и одна Д-20», — сказал Конашенков.

По его данным, в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожен cклад боеприпасов 36-й бригады морской пехоты ВСУ.

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