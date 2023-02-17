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Иностранным журналистам с хамским отношением к народу РФ нечего делать в стране — Захарова

16:00 17.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иностранным журналистам, не готовым выполнять свою работу профессионально и хамски относящимся к России и ее народу, нечего делать в пределах страны. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила о прошедшей в среду рабочей встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова с руководителями бюро иностранных СМИ, аккредитованных в России. «И постоянно там, через одного, западные журналисты из недружественных стран говорили о том, что им очень тяжело сейчас стало работать в России, потому что им нужно теперь визы чаще оформлять, на аккредитацию чаще подавать заявления. Зажрались баре», — отметила Захарова.

Представитель МИД подчеркнула, что на протяжении многих лет им был полностью обеспечен «режим максимального благоприятствования»: в момент выдавались визы, иностранные журналисты были почетными гостями, приравнивались в правах к российским журналистам. «Кто-то это оценил? <…> Единицы. А в основном пренебрежительное хамское отношение, — продолжила она. — Мало того, еще дошли до того, что участвовали в травле российских журналистов, как это было в Германии».

«Теперь будут жить по-новому, — отметила она. — Будут делать профессионально свою работу, именно профессионально — не в плюс нам, не как-то ангажируясь в позициях — будут работать. Не будут делать профессионально работу — не будут работать иностранные журналисты. Если они будут заниматься деятельностью несоответствующей их статусу, [если] будут хамски относиться к нашей стране, нашему народу, пренебрежительно, тоже делать им здесь нечего».

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