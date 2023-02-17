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НОВОСТИ

Зеленский подпишет все, что ему спустят свыше, но цена такой бумаги невысока — Медведев

16:12 17.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зампредседателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев не видит большого толку от договоров между Москвой и Киевом. Даже если такую бумагу удастся подписать, следующий руководитель Украины наверняка ее аннулирует, написал политик в пятницу в соцсети.

Медведев обратил внимание на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что он якобы не будет вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

«Не ново, но есть нюанс, о котором он вчера умолчал, хотя отлично его понимает. Ему не надо будет вести никаких переговоров. Ему надо будет подписать то, что ему скажут. Хотя, говоря откровенно, цена этой бумаги будет невысока. Можно вспомнить Минские соглашения, подписанные предыдущим коверным», — написал замглавы СБ РФ.

Медведев пояснил, что всякий новый руководитель в Киеве «обычно аннулирует наследство предшественника» и начинает свою программу заново.

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