Поставка Берлином Киеву систем ПРО Patriot сейчас невозможна — глава Минобороны ФРГ

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что в настоящее время поставка Берлином систем противоракетной обороны (ПРО) Patriot («Пэтриот») Украине невозможна. Об этом говорится в опубликованном в пятницу интервью министра изданию «Шпигель».

«Возьмем систему противоракетной обороны Patriot. На данный момент у нас все еще есть ровно одна из этих систем в Германии», — сказал Писториус. «Если я сделаю это (передаст Patriot Киеву — прим.ТАСС) сейчас, я даже не смогу больше проводить обучение. И если я не смогу больше тренировать, я не смогу больше обучать украинских военных», — подчеркнул министр. «Поэтому многие из этих обсуждений просто не продуманы до конца», — констатировал он, отвечая на вопрос, может ли Германия предоставить больше помощи Киеву.