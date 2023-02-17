0
0
1
НОВОСТИ

Поставка Берлином Киеву систем ПРО Patriot сейчас невозможна — глава Минобороны ФРГ

16:32 17.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что в настоящее время поставка Берлином систем противоракетной обороны (ПРО) Patriot («Пэтриот») Украине невозможна. Об этом говорится в опубликованном в пятницу интервью министра изданию «Шпигель».

«Возьмем систему противоракетной обороны Patriot. На данный момент у нас все еще есть ровно одна из этих систем в Германии», — сказал Писториус. «Если я сделаю это (передаст Patriot Киеву — прим.ТАСС) сейчас, я даже не смогу больше проводить обучение. И если я не смогу больше тренировать, я не смогу больше обучать украинских военных», — подчеркнул министр. «Поэтому многие из этих обсуждений просто не продуманы до конца», — констатировал он, отвечая на вопрос, может ли Германия предоставить больше помощи Киеву.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:12 17.02.2023
Зеленский подпишет все, что ему спустят свыше, но цена такой бумаги невысока — Медведев
0
92
16:00 17.02.2023
Иностранным журналистам с хамским отношением к народу РФ нечего делать в стране — Захарова
0
114
15:32 17.02.2023
РФ при конфискации ее активов на Западе готова к равнозначным компенсационным мерам — МИД
0
155
15:12 17.02.2023
ВС РФ за сутки уничтожили до 200 военных ВСУ в ходе наступления на донецком направлении
0
175
15:00 17.02.2023
ЕС заморозил активы российского бизнеса и физлиц на 21,5 млрд евро — еврокомиссар
0
183
14:59 17.02.2023
Мэр Собянин: К концу 2023 года по Москве будут курсировать только трамваи с низким полом
0
212
14:32 17.02.2023
На входе в Курский вокзал в Москве задержан мужчина с минами и взрывателем
0
281
14:12 17.02.2023
Сайт Минобороны опубликовал имена генералов, возглавивших военные округа в недавнее время
0
295
14:00 17.02.2023
Польша замалчивает массовое участие своих граждан в боевых действиях на Украине — Захарова
0
299
13:45 17.02.2023
Мэр Собянин: Объем промышленного производства в Москве за год увеличился на 8,5%
0
257

Возврат к списку