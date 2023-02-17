Белоруссия готова начать производство штурмовиков при небольшой поддержке РФ — Лукашенко

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белорусские специалисты готовы начать производство российских штурмовиков при небольшой технологической поддержке РФ. Об этом заявил в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

«Как мне доложили в правительстве, готовы выйти на производство самолета, который себя на Украине хорошо показывает, — штурмовик, рабочая лошадка. Готовы производить в Беларуси при соответствующей небольшой технологической поддержке Российской Федерации», — сказал он.