Нидерланды должны прекратить возлагать на РФ ответственность за крушение MH-17 — МИД РФ
17:12 17.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Посол Нидерландов в Москве Хиллес Плух был вызван в МИД РФ, российская сторона потребовала у властей Нидерландов прекратить попытки безосновательно возложить на нее ответственность за катастрофу рейса MH-17 «Малайзийских авиалиний». Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении дипведомства РФ.
«16 февраля в МИД России был вызван посол Нидерландов в Москве Плух. Потребовали прекратить навязчивые попытки нидерландских властей безосновательно возложить на Российскую Федерацию ответственность за авиакатастрофу рейса МН-17 „Малайзийских авиалиний“ в небе над Донбассом 17 июля 2014 года», — отметили на Смоленской площади.
«В очередной раз указано на политизированный характер работы возглавляемой прокуратурой Нидерландов совместной следственной группы, которая на протяжении восьми с половиной лет занималась подгонкой доказательной базы под заранее выбранную версию трагедии и пренебрегала противоречившими ей очевидными фактами», — добавили в МИД.
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