0
0
0
НОВОСТИ

Время для возобновления диалога с РФ по Украине еще не пришло - Макрон

17:40 17.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что время для диалога с Россией по ситуации на Украине не пришло. Такое мнение он высказал в пятницу на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Мы должны иметь силу и смелость для возобновления диалога, чтобы найти устойчивое решение. Но понятно, что сейчас не время для диалога», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:35 17.02.2023
Мэр Собянин: За два года акция «Ученые — в школы» прошла в 200 учебных заведениях Москвы
0
104
17:12 17.02.2023
Нидерланды должны прекратить возлагать на РФ ответственность за крушение MH-17 — МИД РФ
0
162
17:00 17.02.2023
Белоруссия готова начать производство штурмовиков при небольшой поддержке РФ — Лукашенко
0
165
16:32 17.02.2023
Поставка Берлином Киеву систем ПРО Patriot сейчас невозможна — глава Минобороны ФРГ
0
215
16:12 17.02.2023
Зеленский подпишет все, что ему спустят свыше, но цена такой бумаги невысока — Медведев
0
231
16:00 17.02.2023
Иностранным журналистам с хамским отношением к народу РФ нечего делать в стране — Захарова
0
253
15:32 17.02.2023
РФ при конфискации ее активов на Западе готова к равнозначным компенсационным мерам — МИД
0
287
15:12 17.02.2023
ВС РФ за сутки уничтожили до 200 военных ВСУ в ходе наступления на донецком направлении
0
258
15:00 17.02.2023
ЕС заморозил активы российского бизнеса и физлиц на 21,5 млрд евро — еврокомиссар
0
262
14:59 17.02.2023
Мэр Собянин: К концу 2023 года по Москве будут курсировать только трамваи с низким полом
0
297

Возврат к списку