Время для возобновления диалога с РФ по Украине еще не пришло - Макрон
17:40 17.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что время для диалога с Россией по ситуации на Украине не пришло. Такое мнение он высказал в пятницу на Мюнхенской конференции по безопасности.
«Мы должны иметь силу и смелость для возобновления диалога, чтобы найти устойчивое решение. Но понятно, что сейчас не время для диалога», — сказал он.
НОВОСТИ
- 17:35 17.02.2023
- Мэр Собянин: За два года акция «Ученые — в школы» прошла в 200 учебных заведениях Москвы
- 17:12 17.02.2023
- Нидерланды должны прекратить возлагать на РФ ответственность за крушение MH-17 — МИД РФ
- 17:00 17.02.2023
- Белоруссия готова начать производство штурмовиков при небольшой поддержке РФ — Лукашенко
- 16:32 17.02.2023
- Поставка Берлином Киеву систем ПРО Patriot сейчас невозможна — глава Минобороны ФРГ
- 16:12 17.02.2023
- Зеленский подпишет все, что ему спустят свыше, но цена такой бумаги невысока — Медведев
- 16:00 17.02.2023
- Иностранным журналистам с хамским отношением к народу РФ нечего делать в стране — Захарова
- 15:32 17.02.2023
- РФ при конфискации ее активов на Западе готова к равнозначным компенсационным мерам — МИД
- 15:12 17.02.2023
- ВС РФ за сутки уничтожили до 200 военных ВСУ в ходе наступления на донецком направлении
- 15:00 17.02.2023
- ЕС заморозил активы российского бизнеса и физлиц на 21,5 млрд евро — еврокомиссар
- 14:59 17.02.2023
- Мэр Собянин: К концу 2023 года по Москве будут курсировать только трамваи с низким полом
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать