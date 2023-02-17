Время для возобновления диалога с РФ по Украине еще не пришло - Макрон

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что время для диалога с Россией по ситуации на Украине не пришло. Такое мнение он высказал в пятницу на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Мы должны иметь силу и смелость для возобновления диалога, чтобы найти устойчивое решение. Но понятно, что сейчас не время для диалога», — сказал он.