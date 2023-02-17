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Небензя: Минский процесс провалился, став очевидной неудачей Совбеза ООН

19:01 17.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет Безопасности ООН в ситуации с «Минском-2» не справился со своей прямой обязанностью — поддержанием мира и безопасности. Об этом заявил в пятницу постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, выступая на созванном по российской инициативе заседании Совбеза всемирной организации по теме годовщины минских договоренностей.

«Минский процесс провалился, став очевидной неудачей Совета Безопасности ООН в области превентивной дипломатии, которую многие из вас называют одной из важнейших задач этого органа. Нас такая ситуация крайне разочаровывает, она подрывает авторитет Совета Безопасности, не справившегося со своей прямой функцией — поддержанием международного мира и безопасности», — указал Небензя.

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