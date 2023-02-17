Макрон призвал снова сбалансировать мировой порядок

20:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны глобального Юга стремительно теряют доверие к Западу, и причина этого кроется в широком применении двойных стандартов со стороны западных государств. Об этом заявил в пятницу президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Мы должны вновь сбалансировать мировой порядок, сделав его более инклюзивным, — сказал Макрон. — И я очень озабочен тем, насколько сильно мы теряем доверие глобального Юга. Буду честен и прям — это из-за нас самих. Почему? Потому что по весомым причинам они считают, что этот мир весьма несбалансирован. В период пандемии коронавируса, даже если мы сделали много, имел место подход с двойными стандартами».