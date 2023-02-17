Макрон призвал снова сбалансировать мировой порядок
20:10 17.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы должны вновь сбалансировать мировой порядок, сделав его более инклюзивным, — сказал Макрон. — И я очень озабочен тем, насколько сильно мы теряем доверие глобального Юга. Буду честен и прям — это из-за нас самих. Почему? Потому что по весомым причинам они считают, что этот мир весьма несбалансирован. В период пандемии коронавируса, даже если мы сделали много, имел место подход с двойными стандартами».
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