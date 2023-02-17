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НОВОСТИ

США хотят на месте контролировать расходование средств, выделяемых Украине

21:20 17.02.2023 Источник: Интерфакс

Ряд американских ведомств ведет работу над тем, чтобы разместить на Украине аудиторов и следователей, которые будут следить за тем, как используется выделенная Киеву помощь, пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на официальные лица США.

Генеральные инспекторы Пентагона, Госдепа и Агентства США по международному развитию (USAID) заявили газете, что пока они проводят такую проверку дистанционно, используя персонал, работающий в Вашингтоне, а также в Польше и Германии.

Однако они отметили, что "будут оказывать давление с тем, чтобы разместить 177 аудиторов и инспекторов, проверяющих применение помощи Украине непосредственно на местах".

"Чем ближе к месту мы будем, тем более эффективно мы сможем отслеживать, как используется помощь", - сказала исполняющая обязанности заместителя генерального инспектора USAID Никола Ангарелла.

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