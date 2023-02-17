США хотят на месте контролировать расходование средств, выделяемых Украине
21:20 17.02.2023 Источник: Интерфакс
Генеральные инспекторы Пентагона, Госдепа и Агентства США по международному развитию (USAID) заявили газете, что пока они проводят такую проверку дистанционно, используя персонал, работающий в Вашингтоне, а также в Польше и Германии.
Однако они отметили, что "будут оказывать давление с тем, чтобы разместить 177 аудиторов и инспекторов, проверяющих применение помощи Украине непосредственно на местах".
"Чем ближе к месту мы будем, тем более эффективно мы сможем отслеживать, как используется помощь", - сказала исполняющая обязанности заместителя генерального инспектора USAID Никола Ангарелла.
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