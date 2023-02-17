Байден не планирует встречаться с Зеленским во время визита в Варшаву

22:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Встреча президента США Джо Байдена с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Польше на следующей неделе пока не планируется. Об этом заявил в пятницу на регулярном брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«На данный момент встреча с президентом Зеленским в рамках поездки не запланирована», — сказал он. Байден отправится с визитом в Польшу в понедельник вечером.