Власти Молдавии занялись процессом денонсации ряда соглашений в рамках СНГ

22:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Молдавии приступило к работе по денонсации некоторых соглашений, подписанных в рамках Содружества Независимых Государств. Об этом заявил в пятницу в эфире телеканала «Молдова-1» премьер-министр республики Дорин Речан.

«Мы начали работу по денонсации некоторых соглашений, подписанных по линии СНГ. Она будет вестись по отдельным соглашениям с каждой страной — участницей Содружества», — сказал глава правительства.