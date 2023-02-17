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Власти Молдавии занялись процессом денонсации ряда соглашений в рамках СНГ

22:45 17.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Молдавии приступило к работе по денонсации некоторых соглашений, подписанных в рамках Содружества Независимых Государств. Об этом заявил в пятницу в эфире телеканала «Молдова-1» премьер-министр республики Дорин Речан.

«Мы начали работу по денонсации некоторых соглашений, подписанных по линии СНГ. Она будет вестись по отдельным соглашениям с каждой страной — участницей Содружества», — сказал глава правительства.

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