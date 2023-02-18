Кирби: Конфликт на Украине не должен завершиться посредством переговоров

23:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская администрация утверждает, что переговоры по Украине начнутся тогда, когда к этому будет готов Киев, и что, по сути, необходимости в подобном диалоге нет, так как Россия способна сама просто прекратить свою специальную военную операцию.

Выступая в пятницу на регулярном брифинге для журналистов, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби выразил мнение, что пока руководство России не демонстрирует готовности к переговорам по Украине. «Если быть совсем откровенным, она (война — прим. ТАСС) не должна завершаться посредством переговоров. Да, скорее всего, по такому пути это и пойдет, когда к этому будет готов президент [Украины Владимир] Зеленский. Однако он (президент РФ Владимир Путин — прим. ТАСС) может завершить ее сейчас просто за счет вывода своих войск», — считает сотрудник СНБ.