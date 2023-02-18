Трамп намерен посетить штат Огайо, где сошел с рельсов поезд с химикатами
11:00 18.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший президент США Дональд Трамп планирует на следующей неделе посетить штат Огайо, где в начале месяца сошел с рельсов поезд с химическими веществами. Об этом сообщил в пятницу телеканал «Фокс ньюс» со ссылкой на источники.
По его сведениям, экс-глава американской администрации 22 февраля приедет в населенный пункт Восточная Палестина, расположенный неподалеку от места происшествия. Как указал источник, Трампа с жителями штата связывают «крепкие отношения».
Ранее в Белом доме сообщили, что направят к месту крушения поезда группу медиков и токсикологов для проведения тестов и оценки состояния здоровья населения.
Несколько десятков вагонов перевозившего опасные вещества поезда сошли с рельсов 3 февраля в районе населенного пункта Восточная Палестина. Как подчеркнули в Белом доме, сразу после ЧП в Огайо была направлена команда представителей Агентства по охране окружающей среды (EPA). Они, в частности, занимаются мониторингом качества воздуха и питьевой воды после аварии и проверяют дома на наличие в них опасных химических веществ. К настоящему моменту, по данным федеральных властей, были проверены 500 домов, вызывающий опасения уровень винилхлорида или хлористого водорода в них не зафиксирован. 15 февраля губернатор Огайо Майкл Девайн в соцсети сообщил, что по итогам очередных анализов специалисты также не выявили наличия отравляющих веществ в системе муниципального водоснабжения Восточной Палестины.
Как заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Соединенные Штаты замалчивают крупнейшую техногенную катастрофу со сходом с рельсов поезда с химическими веществами в Огайо.
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