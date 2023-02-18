Риск эскалации конфликта на Украине для НАТО несопоставим с риском победы России — Столтенберг

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Риск эскалации украинского конфликта для Североатлантического альянса несопоставим с опасностью победы России. Об этом заявил в субботу генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Многие задаются вопросом, не несет ли военная помощь Украине риск эскалации конфликта. Я могу сказать: свободных от риска вариантов нет. Но риск победы [президента РФ Владимира] Путина гораздо выше», — сказал Столтенберг.