Риск эскалации конфликта на Украине для НАТО несопоставим с риском победы России — Столтенберг
17:00 18.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Риск эскалации украинского конфликта для Североатлантического альянса несопоставим с опасностью победы России. Об этом заявил в субботу генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
«Многие задаются вопросом, не несет ли военная помощь Украине риск эскалации конфликта. Я могу сказать: свободных от риска вариантов нет. Но риск победы [президента РФ Владимира] Путина гораздо выше», — сказал Столтенберг.
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