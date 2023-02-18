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НОВОСТИ

ВСУ эвакуировали командование группировки войск из Артемовска — советник Пушилина

17:30 18.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев эвакуировал командование группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом в субботу сообщил ТАСС военно-политический эксперт, советник врио главы ДНР Ян Гагин.

«Несколько дней назад ВСУ вывели оттуда все командование. При такой активизации наступления группы „Вагнер“ группировка украинских войск в Артемовске обречена. Это вопрос времени», — сказал он. По словам Гагина, Киев пытается перебросить в город дополнительные подразделения и вооружение. Однако, как уточнил советник, на данный момент эти попытки успешно пресекает артиллерия российских сил.

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