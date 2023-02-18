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НОВОСТИ

Медведев счел слова Столтенберга про риск победы России проявлением ненависти и страха

18:00 18.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Слова генсека НАТО Йенса Столтенберга свидетельствуют, что в альянсе не так боятся третьей мировой войны, как победы России в украинском конфликте. Такое мнение высказал в субботу зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Столтенберг заявил, что риск победы России гораздо выше, чем риск эскалации конфликта на Украине. Перевожу на понятный русский: риск начала третьей мировой войны существенно меньше риска победы нашей страны», — написал Медведев в соцсети.

«Уроды. Ненавидят и боятся», — резюмировал зампред СБ РФ.

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