Вучич по результатам Мюнхенской конференции заявил, что мир не наступит скоро

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Сербии Александар Вучич по результатам своего участия в Мюнхенской конференции по безопасности выразил сомнения в том, что мир может наступить в скором времени.

«Мюнхенская конференция стала Давосом, на котором все меньше говорят об экономике и все больше о политике и безопасности в Европе и мире. Доминирующей темой здесь была Украина. Создается впечатление, что мир не наступит скоро, если только одна сторона быстро не победит, а не похоже, чтобы одной стороне было просто быстро победить, — заявил Вучич в субботу журналистам на полях форума. — В следующем, 2024 году будет пять или шесть важных выборов в мире: американские как самые важные в мире, российские выборы, украинские. Как [президент Украины Владимир] Зеленский пойдет на выборы, делая тяжелые компромиссы? Будут выборы на Тайване, не забудьте про европейские выборы и про британские выборы. Все заботятся о себе, это вам показывает, что мир скоро не наступит».