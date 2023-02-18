США полагают, что Украину «ждет больше темных дней» — Харрис

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-президент США Камала Харрис предположила, что Украину «ждет больше темных дней». Об этом она заявила в субботу, выступая на 59-й Мюнхенской конференции по безопасности.

«Мы не питаем иллюзий относительно того, что будет. У Украины будет больше темных дней, — указала она. — Глобальные волновые эффекты будут по-прежнему ощущаться странами, расположенными рядом и далеко — от Африки к Юго-Восточной Азии, странам Карибского бассейна».