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НОВОСТИ

США полагают, что Украину «ждет больше темных дней» — Харрис

19:00 18.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-президент США Камала Харрис предположила, что Украину «ждет больше темных дней». Об этом она заявила в субботу, выступая на 59-й Мюнхенской конференции по безопасности.

«Мы не питаем иллюзий относительно того, что будет. У Украины будет больше темных дней, — указала она. — Глобальные волновые эффекты будут по-прежнему ощущаться странами, расположенными рядом и далеко — от Африки к Юго-Восточной Азии, странам Карибского бассейна».

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