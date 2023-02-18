Венгрия будет поддерживать экономические отношения с Россией — Орбан

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Будапешт будет поддерживать экономические отношения с Москвой и предлагает своим союзникам делать то же самое. Об этом заявил в субботу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в Будапеште с речью о политических приоритетах правительства страны.

«Мы будем поддерживать экономические отношения с Россией и предлагаем это нашим союзникам», — сказал глава венгерского правительства, выступление которого транслировалось телеканалом М1.