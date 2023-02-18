Собянин рассказал о результатах работы московских транспортников в ЛНР и ДНР

20:38

В столице Луганской народнйо республики начали действовать московские стандарты городского транспорта. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, столичные специалисты делятся опытом и знаниями, помогая улучшать инфраструктуру новых российских территорий. «Появилось четыре маршрута (два в центре и два для удалённых районов) с контролем выполнения расписания и транспортной работы; запущено 50 современных низкопольных автобусов, которые доступны для маломобильных граждан, оборудованы валидаторами, системой ГЛОНАСС, кондиционерами и системой информирования о маршруте и остановках, ходят по чёткому расписанию с 05:00 до 22:00; создана система диспетчеризации: теперь все автобусы можно контролировать на карте в онлайн-режиме; больше 100 водителей прошли обучение у московских специалистов; восстановлен автобусный парк; внедрена билетная система Москвы: проезд теперь можно оплачивать картой «Тройка», а счёт пополнять через приложение в телефоне; созданы единый бренд Луганского транспорта и навигация; разработан сайт с актуальными маршрутами в Луганске, расписанием, ценами на проезд и способами его оплаты», - сообщил градоначальник в Telegram.

Это позволило улучшить транспортную доступность для более 50 тыс. жителей Луганска, а пассажиропоток в городе увеличился на 30%. Поездки становятся более быстрыми, безопасными и комфортными.

По данным Собянина, подобные процессы планируются и в столице ДНР. Также предполагается продолжить запускать маршруты наземного транспорта по всей территории Луганска, а также модернизировать схему дорожного движения, что на отдельных участках позволит снизить аварийность до 80%, а также даст возможность сократить время проезда автомобилей до 15%.