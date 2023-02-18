Собянин: Услугами и сервисами на портале mos.ru воспользовались более трех миллиардов раз
20:54 18.02.2023
Жители Москвы с 2011 года воспользовались услугами и сервисами городского портала mos.ru 3 млрд раз. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в прошлом году популярность интернет-ресурса выросла на 39%
«Благодаря ему горожане до минимума сократили походы по инстанциям с бумагами, - написал мэр в своем Telegram-канале. - Сегодня на mos.ru больше 400 цифровых услуг и сервисов. Самые популярные из них: электронный дневник; передача показаний приборов учета воды и тепла; запись к врачу и получение информации из электронной медкарты».
По словам мэра, крайне важны суперсервисы, которые объединяют несколько услуг с полезными инструкциями. В частности, горожанам оказались крайне полезны такие сервисы как «Переезд по программе реновации, помогающий на всех этапах переселенцам, включенным в масштабный городской проект, или «Переезд в Москве», помогающий горожанам адаптироваться после переселения.
Как отметил Собянин, в нынешнем году планируется запустить новые сервисы в социальной сфере, жилищно-коммунальной сфере и других отраслях.
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